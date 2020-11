Sp. Covilhã revigorado goleia FC Porto B

Há cinco jornadas que o Sp. Covilhã não perde na IIª Liga e no sábado derrotou o FC Porto B por 4-0 em jogo da 9ª jornada. Os serranos estão a atravessar um bom momento sob os comandos de Nuno Capucho e contam três vitórias e dois empates, ocupando agora o oitavo lugar da classificação geral.

Os portistas foram os primeiros a criar perigo, quando Gonçalo Borges atirou às redes laterais. Contudo, domínio era dos anfitriões, que foram a única equipa a criar reais ocasiões de golo e chegaram à vantagem aos 25’, numa grande penalidade convertida por Gilberto a castigar falta de Tiago Matos sobre Enoh. Na jogada seguinte, Gui, numa iniciativa individual, rematou forte e obrigou o guardião “azul e branco” a defender para canto. Pouco depois Gleison acertou no poste e, na recarga, Daffé chutou para fora. Os serranos estavam imparáveis e aumentaram a vantagem aos 42’, por Gleison, que, servido por Gilberto, recebeu a bola na área, rodopiou, fintou e rematou certeiro para o 2-0.

O marcador voltou a funcionar no último minuto do primeiro tempo, com o Sp. Covilhã a marcar o terceiro golo através de outro penálti. O árbitro considerou faltoso o empurrão de Rodrigo Pinheiro a Gleison e o capitão Gilberto, na conversão, permitiu a defesa de Ricardo Silva, mas emendou na recarga e bisou na partida. No segundo tempo, o Porto B subiu as linhas e foi mais pressionante, mas os locais souberam dar a volta e foram conseguindo aproveitar as transições para chegar à área adversária. A estratégia do treinador Rui Barros complicou-se ainda mais aos 76’, após a expulsão de Rodrigo Pinheiro, e aos 89’ o Covilhã podia ter marcado novamente, só que o “chapéu” de Deivison, isolado na área, ao guarda-redes portista saiu por cima da barra.

Já nos descontos, Joel Vital, assistido por Jean Felipe, sentenciou a partida num remate de fora da área. O Covilhã defronta o Casa Pia no sábado.