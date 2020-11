Ricardo Teodósio sem hipóteses de revalidar título

Ricardo Teodósio (Skoda Fábia R5) foi segundo classificado no Rali Terras d’Aboboreira, que terminou no sábado, a pouco mais de 32 segundos do vencedor Armindo Araújo (Skoda Fabia R5).

O piloto da ARC Sport, de Aguiar da Beira, venceu o derradeiro troço da prova, mas o resultado já não lhe permite entrar na luta pela revalidação do título de campeão nacional de ralis. «Foi o que deu para fazer! É lógico que queria mais, mas o conhecimento do terreno é vital para este tipo de provas. Agora só me resta vencer o Rali do Algarve, embora já não chegue para alcançar o título. Quero ter uma vitória este ano e, obviamente, ganhar na minha terra», afirmou Ricardo Teodósio no final. Contudo, a ARC Sport esteve em destaque em Amarante, uma vez que Miguel Correia (Skoda Fabia R5), ao volante de outro dos “seus” carros, fechou o pódio.

A discussão do título resume-se agora a Armindo Araújo e a Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), que não foi além da quarta posição, a mais de um minuto do vencedor. O Rali do Algarve, que vai para a estrada de 13 a 15 de novembro, fecha o Nacional da modalidade e vai coroar o sucessor de Ricardo Teodósio.