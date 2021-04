Ana Caramelo (CCDR do Colmeal da Torre) venceu o 1º Cross Road AAL, disputado no sábado, no Jamor.

A atleta da equipa do concelho de Belmonte liderou a prova do princípio ao fim, completando o percurso misto de pista, estrada e cross, num total de 10 quilómetros, em 41m17s. Para o clube, este foi um «re(início) fantástico, em termos de provas oficiais, fruto do trabalho realizado pela atleta, que tem dividido a sua preparação/competição entre o ciclismo, o atletismo e o triatlo».