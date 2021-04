FPF já definiu modelo da nova Liga 3

O Vila Cortês do Mondego despediu-se do Campeonato de Portugal com mais uma derrota. No sábado, na última jornada da primeira fase da prova, a equipa da Guarda, já despromovida, perdeu 3-0 na receção ao Canelas.

A participação do Vila Cortês no terceiro escalão do futebol nacional saldou-se em 20 derrotas, um empate e uma vitória, tendo sofrido 86 golos e marcado apenas oito. Na próxima época apenas 24 equipas (22 do Campeonato de Portugal e as duas despromovidas da IIª Liga) vão disputar a nova Liga 3, que terá duas séries (Norte e Sul) e uma segunda fase para apuramento do campeão e dos despromovidos. A alteração foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo a qual os quatro primeiros classificados de cada série avançam para a fase de apuramento de campeão, em que também serão repartidos em dois grupos. Os vencedores de cada agrupamento sobem à IIª Liga e defrontam-se numa final, a duas mãos, para apurar o campeão da Liga 3. Também os segundos classificados de cada fase irão se defrontar-se em dois jogos para determinar quem jogará contra o antepenúltimo classificado da IIª Liga no “play-off” de subida e descida.

Quanto à fase de manutenção e despromoção, as restantes equipas da Liga 3 serão divididas em quatro séries, com bonificação de pontos (os quintos posicionados de cada série, por exemplo, iniciam esta parte da competição no primeiro lugar, com oito pontos) e os clubes que terminarem no último posto de cada grupo são despromovidos ao Campeonato de Portugal. Tanto na primeira fase como na segunda, os jogos serão sempre a duas voltas (casa e fora).