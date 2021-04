Samuel Barata revalida título dos 10 mil metros com marca histórica

O covilhanense Samuel Barata (Benfica) – na foto – revalidou, no sábado, o título de campeão nacional dos 10 mil metros.

O atleta da Bouça, anexa das Cortes do Meio, protagonizou no Estádio Cidade de Coimbra um dos melhores resultados do meio-fundo português nos últimos anos e esteve perto de cortar a meta abaixo dos 28 minutos. Apenas três segundos impediram o feito, já que Samuel Barata conseguiu a marca de 28m03s94’ e melhorou em 26 segundos o seu recorde pessoal. Para alcançar esta marca, e ficado perto do melhor tempo português dos últimos 15 anos, o benfiquista contou com o trabalho da “lebre” de serviço, o ugandês Hoseas Kiplangat, até aos oito quilómetros. Nas senhoras a vencedora foi Carla Salomé Rocha (Sporting), que ganhou destacadamente com o tempo de 33m18s73’.

Também no sábado, em Almeirim, tiveram lugar os Nacionais de estrada dos 20 quilómetros de marcha, que o sportinguista João Vieira ganhou pela nona vez em 1h26m35s. Desta vez, Rui Coelho (Centro de Atletismo de Seia), e um dos favoritos ao pódio, não terminou a prova. O melhor representante da região foi o colega de equipa Luís Bidarra, que conseguiu o 10º lugar com a marca de 1h58m16s.