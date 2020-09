Alcains vence Vila Cortês por 4-1 e conquista Supertaça da Beira Interior

O CCDR Vila Cortês do Mondego perdeu 4-1 com o CD Alcains na Supertaça da Beira Interior, disputada este sábado na vila do concelho de Castelo Branco.

O troféu resulta de uma parceria entre as Associações de Futebol da Guarda e Castelo Branco, realizando-se alternadamente em casa do campeão da época anterior da respetiva associação.

Este ano o jogo teve lugar no Campo Trigueiros de Aragão, onde o Alcains marcou por Leandro Pinto (31’), Fábio Cesário (57’), Leonardo Alexandre (65′) e Coulibaly (90′). O golo de honra da formação da Guarda foi marcado por Rafa, aos 61’. As duas equipas vão alinhar no Campeonato de Portugal.