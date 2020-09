AF Guarda com 24 clubes inscritos para campeonato

O próximo campeonato distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) vai contar com a participação de 24 clubes. A prova, que será disputada numa única divisão, mas eventualmente com duas séries, vai ter início a 4 de outubro.

Todos as equipas que disputaram a Iª e IIª Divisão na época transata já se inscreveram, num total 21 formações. A estas juntam-se a regressada Associação Desportiva de S. Romão (Seia), o Guarda Desportiva Futebol Clube e o NDS, também da sede do distrito e que volta a apostar no futebol sénior. O sorteio da competição está marcado para dia 19.