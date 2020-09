Distritos da Guarda e Castelo Branco sob alerta vermelho devido ao risco de incêndio no domingo

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob alerta vermelho entre a meia-noite deste sábado e as 23h59 de domingo devido ao agravamento dos índices de risco de incêndio, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O mesmo nível de alerta vigora para os distritos de Beja, Évora, Faro, Leiria, Portalegre, Setúbal e Santarém. Para este domingo as previsões meteorológicas apontam para a «persistência de tempo quente e seco com agravamento nos índices de risco de incêndio rural para muito elevado e máximo para grande parte do território nacional».

Tendo em conta estes indicadores, A ANEPC recorda que é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. É igualmente proibido realizar queimadas e queimas de sobrantes de exploração, bem como utilizar fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão.

Interditos estão também os trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, nomeadamente motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal. A ANEPC lembra ainda que devido a este nível de alerta a prática da caça está igualmente proibida este domingo.