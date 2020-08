«Este prémio veio provar que, com esforço e dedicação, tudo é possível»

Entrevista a Ana Pereira, estudante do IPG vencedora do segundo prémio do concurso internacional “Verallia Design Awards 2020”

P- Como surgiu a ideia de conceber uma garrafa que representasse todo processo do fabrico do azeite?

R – A forma surgiu a partir da ideia de uma escala de medições e de gotas de azeite. No lugar da escala de medições encontra-se a metade de uma gota de azeite. No lugar dos números vemos as pequenas gotículas de azeite. Nessas pequenas gotículas está descrito o processo de confeção do azeite de uma forma diferente e divertida, ou seja, as azeitonas descrevem o seu próprio processo de fabrico, desde a apanha das azeitonas até ao momento em que o produto final chega a casa dos consumidores, começando da gota de cima para baixo. À medida que o azeite for acabando vamos poder notar em que fase se encontra o processo de confeção, daí a forma ser transparente. A embalagem do projeto é inspirada no design da própria garrafa, ou seja, pela metade de uma gota de azeite. A pega, além de apresentar a forma da meia gota, tem também uma ergonomia adequada para a mão do utilizador.

P- O que sentiu ao ver o seu trabalho reconhecido? Esperava ser distinguida desta forma?

R – Ver o meu trabalho ser reconhecido internacionalmente é muito gratificante, tanto a nível académico como pessoal, pelo que me senti bastante realizada e grata por ter tido uma oportunidade e uma experiência como esta. Não esperava que, ao inscrever-me neste concurso internacional, poderia sair dele com um prémio devido à grande quantidade de trabalhos em prova, apenas pensei que seria benéfico para o meu percurso académico e para obter mais conhecimento acerca da indústria vidreira. Por vezes é difícil acreditar nas nossas capacidades e este prémio no Verallia Design Awards 2020 veio provar que, com esforço e dedicação, tudo é possível. Portanto, estas oportunidades são únicas e importantes e é por isso que devem ser aproveitadas ao máximo.

P- Já tinha participado nalgum concurso internacional?

R – Não, nunca tinha participado em nenhuma prova internacional.

P- E já tem propostas para o desenvolvimento/ produção da sua garrafa?

R – Não tenho.

P- Como finalista do curso Design de Equipamento do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), quais são os seus planos futuros?

R – Após o término do curso de Design de Equipamento do Instituto Politécnico da Guarda pretendo entrar no mercado de trabalho na minha área profissional.

P – Como avalia o mercado de trabalho na área de Design nesta região?

R – Como não sou natural do distrito Guarda não consigo dizer muito acerca do mercado de trabalho na área de Design nesta região. No entanto, pelo que sei, o Design não é muito explorado pelas empresas da Guarda e da Beira Interior.

Perfil de Ana Pereira:

Vencedora do segundo prémio do concurso internacional “Verallia Design Awards 2020”

Idade: 21 anos

Naturalidade: Penafiel (Porto)

Profissão: Estudante em Design de Equipamento no IPG

Currículo: Licenciatura em Design de Equipamento e vencedora do segundo prémio do concurso internacional “Verallia Design Awards 2020”

Livro preferido: “Diário de Anne Frank”

Filme preferido: Não tem

Hobbies: Ler, caminhar e desenvolver/ trabalhar em projetos