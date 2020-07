Abriu esta sexta-feira a zona de esplanadas criada na Praça Velha pela Câmara da Guarda.

Dividido em quatro espaços de 54 metros quadrados, o recinto vai funcionar em julho e agosto e os concessionários, empresários da restauração e bares, estão isentos de taxas e usam estruturas cedidas pela autarquia.

«É um contributo positivo para ajudar estes pequenos negócios no pós-pandemia e para dinamizar a praça no Verão», disse Carlos Chaves Monteiro, presidente do município.