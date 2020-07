Beira Interior Gourmet já arrancou

A rota dos vinhos da Beira Interior e o concurso gastronómico Beira Interior Gourmet são «exemplos de coesão territorial porque mostram trabalho em conjunto, em rede, pela valorização do território e dos seus ativos», considera a ministra da Coesão Territorial.

Ana Abrunhosa inaugurou esta sexta-feira, no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda, a primeira edição do Beira Interior Gourmet, que envolve mais de três dezenas de restaurantes de quinze concelhos da região.

A iniciativa organizada pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior pretende “casar” a gastronomia com o vinho da região e os resultados serão avaliados por um júri presidido crítico e jornalista Fernando Melo até 10 de agosto.

A concurso estão as categorias de “cozinha regional”, “cozinha criativa” e “cozinha europeia e do mundo”. Durante a cerimónia foi também apresentada a Rota dos Vinhos da Beira Interior, que está em construção e vai envolver produtores, restaurantes, hotelaria e autarquias.

«O enoturismo é o futuro deste território», afirmou Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.