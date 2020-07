Personalidades, empresas e alunos distinguidos no feriado municipal de Seia

A Câmara de Seia distinguiu no passado dia 3 de julho, dia do feriado municipal, alunos, personalidades e entidades que se notabilizaram pelo trabalho, dedicação e mérito, nas mais diversas áreas, em prol do desenvolvimento e afirmação do concelho. Por «contributos relevantes nas mais diversas áreas», a autarquia homenageou com a Campânula de Mérito e Dedicação Jorge Augusto Nunes, José António

da Costa Fonseca e José Manuel Ramos Loureiro; e pelo mérito empresarial, Carlos António Gonçalves Catarino e a empresa Gate 21. Já Eduardo Manuel Mendonça e Rui Gomes Veloso Costa foram distinguidos pelo mérito cultural. Na mesma sessão o município entregou ainda os prémios de mérito escolar do ano letivo 2018/2019 aos melhores alunos de cada ciclo de ensino das escolas do concelho.