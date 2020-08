A Associação de Futebol da Guarda entregou esta quinta-feira um donativo de mil euros à Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A verba resulta da angariação feita junto dos clubes associados, no âmbito da pandemia Covid-19, e destina-se a apoiar a unidade hospitalar no combate à doença. «A ideia partiu da Desportiva de Fornos de Algodres e foi rapidamente acolhida pelos restantes clubes do distrito, que se revelaram sensíveis a esta causa comum», refere a associação.