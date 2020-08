Jorge Mendes é candidato único à liderança do Bloco de Esquerda na Guarda

Jorge Mendes, antigo presidente do Instituto Politécnico da Guarda, é candidato único à Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda (BE) da Guarda, anunciou esta quinta-feira a estrutura local do partido. As eleições realizam-se a 6 de setembro.

A lista liderada pelo ex-candidato a deputado pela Guarda nas legislativas de 2019 e à Câmara da Guarda nas autárquicas de 2017 é composta, por esta ordem, por Aníbal Ferra, Sónia Fonseca, Guilherme Monteiro, Tiago Silva, Patrícia Monteiro, Bruno Andrade, atual coordenador, José Luís Pombo, Alexandra Assis e Marco Loureiro, o único deputado municipal do BE no distrito eleito na Guarda.

A moção apresentada por Jorge Mendes assume como objetivos «unir e participar nos movimentos sociais, atacar as desigualdades, defender a regionalização, ganhar força nas autárquicas e dinamizar a sede do partido», além de uma maior ligação da coordenadora guardense aos deputados do BE na Assembleia da República.

«O país e o distrito da Guarda precisam de uma estratégia que defenda o trabalho, que crie emprego, invista na oferta pública de habitação e transportes, combata as desigualdades sociais e as assimetrias territoriais, garanta o reforço da escola pública, do SNS e da Segurança Social», defende o candidato.