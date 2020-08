Radares vão controlar velocidade média na estrada em 2021

A partir do próximo ano haverá radares na estrada para medir a velocidade média entre um ponto e outro de um determinado trajeto. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai adquirir 30 aparelhos, dez dos quais têm a particularidade de medir a velocidade média a que os veículos percorreram um determinado trajeto, além da velocidade a que os condutores vão quando passam pelo radar.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, o presidente da ANSR admite que os primeiros já estejam a funcionar em 2021, embora o processo de aquisição implique um concurso internacional que ainda não está fechado. Para os peritos em segurança na estrada, este tipo de radares é o instrumento mais eficaz contra o excesso de velocidade. Estes 10 radares irão juntar-se aos 40 que já estão a fazer a medição instantânea e serão colocados em 20 locais diferentes. «Dez estarão permanentemente ativos e outros 10 em “stand by”», explica a ANSR.

Ou seja, os condutores serão informados da aproximação de uma zona de velocidade controlada mas não saberão ao certo se nessas zonas o radar está ativo ou não. Se estiver ativo, o que o radar fará é anotar a velocidade a que o veículo entrou no troço e, depois, a velocidade a que ia quando saiu do troço. Se percorreu a distância em menos tempo do que o mínimo necessário para cumprir o limite de velocidade, então considera-se que ultrapassou o limite de velocidade permitido por lei e inicia-se o processo de coima.