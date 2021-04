ULS da Guarda retoma atividade assistencial

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai retomar a atividade assistencial «de forma gradual e coordenada» tendo em conta a redução dos casos de Covid-19 na região e dos internamentos.

Segundo o Conselho de Administração, entre outras medidas, «toda a atividade deverá ser agendada por hora marcada, de forma a reduzir ao máximo o tempo de permanência do utente na instituição e, simultaneamente, o número de utentes em sala de espera». Deverá também ser considerado o desfasamento de horários (manhã/tarde) e o alargamento da atividade ao sábado. Todos os utentes que recorrerem aos serviços deverão usar máscara cirúrgica e só será permitido um acompanhante a menor ou pessoa que manifestamente apresente situação de dependência e/ou doença em estado avançado. A administração hospitalar adianta que serão privilegiadas as consultas hospitalares “muito prioritárias” e “prioritárias”, devendo as primeiras consultas com prioridade “normal” «que ficaram suspensas serem reagendadas em função da antiguidade em lista».

Nos cuidados de saúde primários será priorizada a vacinação contra a Covid-19 e as consultas de programas nacionais e situações de urgência reconhecida pela equipe clínica. Entretanto, a ULS guardense irá iniciar também consultas de acompanhamento de doentes que foram internados devido ao novo coronavírus para perceber se têm sequelas. Segundo a administração, apenas serão chamados os doentes que estiveram nos cuidados intensivos e quem foi afetado por problemas respiratórios graves.