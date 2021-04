Autarquia projeta Centro Interpretativo do Castelo e Territórios de Pinhel

A Câmara de Pinhel lançou um concurso de ideias para a elaboração do projeto de um Centro Interpretativos do Castelo e Territórios de Pinhel.

O município pretende transformar as torres daquele monumento nacional num local didático e museológico, em que o principal objetivo é a valorização das mesmas e do centro histórico da cidade. Após a requalificação da muralha em 2019, «importava agora concluir a intervenção neste monumento nacional. E essa intervenção será feita na instalação do Centro Interpretativo que pretende dar, a quem nos visita e aos pinhelenses, uma perceção da importância de Pinhel na defesa da nacionalidade e das próprias vivências da Idade Média», adianta Daniela Capelo, vice-presidente da edilidade e responsável pelo pelouro da Cultura, em declarações a O INTERIOR.

Segundo a autarca, o concurso para apresentação de ideias para que as torres passem a ser «um espaço com conteúdos educativos, museológicos, museográficos por forma a atrair novos públicos e tornar aquele património mais atrativo» está previsto que decorra até 24 de abril e é um procedimento de caráter internacional, tendo sido publicado no jornal oficial da União Europeia. O empreendimento terá um custo estimado de 150 mil euros, mais IVA, um valor que «já inclui a elaboração do projeto e a empreitada, porque a finalidade do concurso é que o vencedor tenha capacidade para executar a sua proposta», clarifica Daniela Capelo.