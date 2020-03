ULS da Guarda conta com unidade móvel para testes à Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, em parceria com os Bombeiros Voluntários Egitanienses, estreou esta quarta-feira a primeira unidade móvel Covid-19 na área de abrangência da ULS.

Segundo a instituição hospitalar, este posto móvel irá deslocar-se aos locais onde for necessário proceder à realização de testes diagnósticos ao coronavírus. «A viatura, devidamente identificada, poderá deslocar-se a lares, instituições de pessoas com necessidades especiais ou ao domicílio de utentes com dificuldade de deslocação, bem como à residência de doentes Covid em isolamento domiciliário para confirmação de cura», adianta a ULS em comunicado.