O Município de Trancoso deu ontem início «aos trabalhos de desinfeção dos arruamentos e espaços públicos com maior movimento (junto a padarias, instituições bancárias, farmácias, etc.) na sede do concelho».

De acordo com a autarquia, a medida foi levada a cabo por «uma equipa de trabalhadores» municipais, no âmbito do «Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil», e irá ter continuidade «noutros lugares e noutras localidades» durante os próximos dias.