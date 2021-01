ULS da Guarda aumenta para 100 o número de camas afetas a internamentos Covid

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda aumentou a capacidade de internamento para doentes com Covid-19 no Hospital Sousa Martins e vai alocar mais 24 camas nas instalações do serviço de Pneumologia.

«No início da semana foram abertas seis camas em internamento Covid e posteriormente mais 10 camas», informou o Conselho de Administração da ULS, segundo o qual irão ainda abrir, «o mais breve possível», mais 18 camas na Pneumologia.

«O internamento de Pneumologia foi, entretanto, transferido para o espaço da Unidade de Cirurgia de Ambulatório, estando as pequenas cirurgias a ser transferidas, sempre que possível para o Hospital Nossa Senhora da Assunção, de Seia», acrescenta a ULS da Guarda.

Com estas alterações, o Hospital Sousa Martins contará no início da próxima semana, com um total de 100 camas, «mais 12 no Serviço de Medicina Intensiva».