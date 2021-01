Câmara de Pinhel realizou testes rápidos a docentes e auxiliares do Agrupamento de Escolas

A Câmara de Pinhel realizou esta sexta-feira testes rápidos ao pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas da cidade para garantir o regresso em segurança às aulas presenciais na próxima segunda-feira.

«Sendo responsabilidade do município o despiste dos colaboradores afetos ao seu quadro de pessoal, a autarquia entendeu por bem estender essa ação a todos os funcionários, incluindo docentes, que queiram realizar o teste», adianta a Câmara pinhelense em nota de imprensa enviada a O INTERIOR.

Devido a entrada em vigor do novo confinamento, a autarquia informa também que vai manter os serviços municipais gerais em funcionamento, mas reduzindo ao estritamente necessário os atendimentos presenciais, pelo que apela aos munícipes para que optem por contactos telefónicos (271 000 000) ou por email.

Já a Academia de Música, a Biblioteca Municipal, o ginásio do Health Club Falcão (Pavilhão Multiusos), a piscina municipal e os serviços de Cultura e Turismo (Posto de Turismo, Casa da Cultura, Torres do Castelo e espaço VisitPinhel) estão encerrados em cumprimentos das normas em vigor desde as 0 horas desta sexta-feira.