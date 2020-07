UBI lança licenciatura em física

A Universidade da Beira Interior (UBI) lançou uma nova licenciatura em Física, que já terá candidaturas abertas no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo de 2020/2021.

De acordo com a instituição o 1.º Ciclo em Física está estruturado para dois percursos: Física, e Física e Química. Enquanto o primeiro abrange áreas de física e matemática, «contemplando um leque de opções como astrofísica ou aplicações médicas da Física», o segundo «dirige-se especificamente aos estudantes que pretendem continuar estudos em mestrados de formação de professores de Física e Química no Ensino Secundário».

A UBI irá disponibilizar bolsas de estudo para os cinco melhores candidatos a este curso com nota de ingresso superior a 14 valores, que os isentam do pagamento de propinas durante três anos. Os cinco candidatos seguintes na seriação de ingresso podem beneficiar de isenção do pagamento de propinas durante um ano.

Luís José Amoreira, diretor do curso, afirma que as formações do «1.º Ciclo em Física registam atualmente uma crescente procura por parte dos candidatos ao Ensino Superior no nosso país», o que, segundo o responsável «reflete a forte empregabilidade dos graduados com estudos aprofundados em Física e Matemática, não só junto de indústrias com intensa incorporação de tecnologia, mas também de empresas de software, de consultadoria e de análise de mercados e de riscos».

O diretor do novo curso acrescenta ainda que a formação irá permitir «adequar a oferta» que até agora estava concentrada em universidades do litoral.

O 1.º Ciclo em Física recebeu da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) a acreditação por seis anos, o período máximo que a lei permite.