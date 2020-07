Figueira de Castelo Rodrigo inaugura centros interpretativos da Torre de Almofala e de Ephraim Bueno no feriado municipal

Figueira de Castelo Rodrigo celebra esta terça-feira o seu feriado municipal, contando com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

As celebrações têm início pelas 10 horas junto aos Paços do Concelho, com o hastear das bandeiras, seguida da sessão solene comemorativa da efeméride que assinala os 356 anos da Batalha de Castelo Rodrigo/ Batalha da Salgadela.

Estão programadas diversas atividades, com destaque para a inauguração do Centro Interpretativo da Torre de Almofala, junto à antiga villa romana Turris Aquilaris situada naquela freguesia, e do Centro Interpretativo Ephraim Bueno, na sede do concelho. A jornada inclui ainda uma visita ao edifício do Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo.

Devido à pandemia, as comemorações vão cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde em termos de limitação do número de pessoas, distanciamento social e cumprimento das normas de higienização.