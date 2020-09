TMG alvo de vandalismo

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) foi alvo de atos de vandalismo que levaram a que um dos painéis de vidro da fachada frontal se fragmentasse completamente. De acordo com Victor Afonso, coordenador e programador do TMG, a situação aconteceu na noite de 12 para 13 de agosto, e foi resultado do «arremesso» de uma pedra. «Detetámos logo na manhã de 13 de agosto que o painel de vidro que reveste o Café Concerto tinha um furo» o que «denuncia logo o arremesso de um objeto que nós desconfiamos, desta vez, que terá sido uma pedra», explica o responsável. «Logo nos dias seguintes o vidro, por características da sua própria concepção, estilhaçou e acabou por cair todo», deixando à vista o revestimento do edifício.

Nessa manhã o teatro comunicou o ato de vandalismo a Câmara Municipal e à PSP, que está ainda ainda a investigar o caso. Victor Afonso refere ainda que, na mesma noite, «houve um outro ato de vandalismo de uma montra na rua Batalha Reis, mesmo em frente ao Café Concerto». O processo de substituição do painel está já a ser tratado pela autarquia, e prevê-se que a reparação esteja concluída «antes do dia 2 de outubro», data da Cimeira Ibérica na Guarda.

«É de lamentar esta situação», afirma o coordenador, que alerta para o facto de os painéis que revestem o TMG terem um custo que ronda «os cinco mil euros».

Esta não é a primeira vez que o TMG é alvo de atos de vandalismo. «Desde a existência do teatro, há 15 anos, que será o quarto ou quinto painel de vidro que é vandalizado», diz Victor Afonso. A situação já aconteceu no passado, nomeadamente com o arremesso de garrafas de cerveja contra os vidros do Café Concerto, o que obrigou a substituir o mesmo. Também já houve situações de vidros de carros partidos dentro do parque de estacionamento do teatro.

«Temos que apelar para que haja mais policiamento de proximidade e mais vigilância». O reforço de vigilantes estará já a ser equacionado pela autarquia.

Vidro partido no piso superior partiu devido a diferenças térmicas

Além do vidro na zona frontal do edifício há um outro painel que está partido, na zona em frente ao Café Concerto (ver fotos abaixo). Este não foi, contudo, resultado de vandalismo, mas partiu devido a «diferenças térmicas» que resultaram na fragmentação do mesmo. Este incidente aconteceu de forma inesperada no dia 27 de agosto, e sem a intervenção humana.