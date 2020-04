Telescola pode regressar depois da Páscoa para alunos até ao 9º ano

Os alunos até ao 9º ano deverão ter aulas através da RTP logo a seguir às férias da Páscoa, devendo ser usados canais disponíveis na TDT e outras plataformas da televisão pública.

Segundo noticia o jornal “Público” deste sábado, estão previstas aulas de segunda a sexta-feira, ficando de fora o ensino secundário, para o qual vão ser serão anunciadas, na próxima semana, medidas específicas, sobretudo para os alunos do 11º e 12º anos, que têm exames nacionais marcados para a segunda metade de junho.

O diário adianta que a «ideia é lecionar o último período através de um ou mais canais de acesso universal da RTP, isto é, que estão na TDT (Televisão Digital Terrestre) que é gratuita, e outras plataformas da televisão pública».

O gabinete do Ministério da Educação escusou-se a comentar a notícia, mas salientou que a data formal de arranque do terceiro período é 14 de abril, a terça-feira logo a seguir à Páscoa, e que as eventuais aulas através da RTP serão sempre em complemento do ensino à distância assegurado pelos professores das escolas.

Já o presidente da RTP confirma ao “Público” estar a trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação para realizar conteúdos educativos a emitir pela televisão pública.