1.052 pessoas, sobretudo camionistas, entraram na sexta-feira em Portugal por Vilar Formoso

Na sexta-feira entraram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso 850 pesados de mercadorias e 150 veículos ligeiros, apurou O INTERIOR.

Nesse dia, o primeiro após o prolongamento do estado de emergência, as autoridades contabilizaram também 1.052 pessoas, maioritariamente motoristas de transportes internacionais, e cerca de 300 automobilistas e passageiros que circulavam em viaturas ligeiras.

Fonte da GNR adiantou que há agora «muito menos entradas» de emigrantes em Portugal. «O pico foi há quinze dias, agora tem-se verificado uma redução acentuada do fluxo de portugueses que residem no estrangeiro, sobretudo em França, porque também eles já não podem sair do país de acolhimento e estão sujeitos a restrições de circulação e de movimentos», disse a mesma fonte.