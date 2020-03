Septuagenária de Seia infetada com Covid-19 faleceu em Coimbra

Uma mulher de Seia, que tinha sido testada positivo à Covid-19, faleceu esta segunda-feira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), para onde tinha sido encaminhada e internada na passada sexta-feira.

A doente tinha «mais de 70 anos» e padecia de «outros problemas de saúde», ressalvou o presidente do município de Seia, Carlos Filipe Camelo, que disse desconhecer oficialmente a causa da morte. Caso venha a confirmar-se, esta pode ser a segunda vítima mortal com coronavírus no distrito da Guarda depois do homem de 99 anos, em Vila Nova de Foz Côa.