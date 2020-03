Vila Nova de Foz Côa é o concelho da Beira Interior com mais casos confirmados de Covid-19

Há 19 casos confirmados de pessoas infetadas com Covid-19 no concelho de Vila Nova de Foz Côa, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o documento, em Almeida havia seis doentes e em Trancoso cinco. Já na Guarda e Seia foram confirmados quatro casos em cada município. Esta caracterização demográfica é feita diariamente com recurso à informação reportada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e diz respeito ao período compreendido entre as 24 horas de dia 29 e as 11 horas de 30 de março.

A DGS ressalva que, quando os casos confirmados são inferiores a três, os dados não são divulgados por motivos de confidencialidade.