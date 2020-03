A autarquia fundanense anunciou hoje, através de comunicado, que «disponibilizou mais de 10 casas, num conjunto de cerca de 30 quartos, aos profissionais da área de saúde, bombeiros, proteção civil e funcionários de lares da região». A decisão surge no seguimento do plano de contigência face à pandemia de covid-19, estando as casas destinadas a «profissionais que não queiram ir a casa» para evitar expor as suas famílias ao perigo de infeção.