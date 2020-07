Segunda edição dos “Dias da UBI Online” promove universidade junto dos candidatos ao ensino superior

A Universidade da Beira Interior (UBI) inicia esta terça-feira, na plataforma Zoom, a segunda edição os “Dias da UBI Online”, vocacionada para os candidatos ao ensino superior.

As 31 sessões agendadas até ao final do mês são abertas a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia, e divulgarão os cursos de licenciatura e/ou mestrado integrado que vão funcionar no próximo ano letivo. Os participantes vão poder conversar com o diretor do curso, com os atuais estudantes e outros elementos da UBI preparados para dar informação sobre as condições de acesso, saídas profissionais, bolsas, alojamento, alimentação ou desporto, entre outros.

Com esta iniciativa, a UBI aposta «em informar os futuros estudantes de forma segura e mantendo a proximidade e acompanhamento que a caracteriza. Alunos e famílias poderão conhecer as razões para escolher a UBI e fazer parte de uma universidade com ensino e investigação de qualidade, num ambiente académico marcante, numa região segura e tranquila», refere a universidade em comunicado.