O funeral do deputado municipal e ex-presidente da concelhia do PSD da Guarda está marcado para hoje, às 18h30, em Vila Fernando, concelho da Guarda. A partir das 16 horas o corpo estará em câmara ardente, na casa mortuária daquela freguesia.

Tiago Gonçalves faleceu no passado sábado no Centro Hospitalar de Coimbra, para onde foi transferido após ter estado internado «cerca de 35 horas» nos cuidados intensivos do Sousa Martins.