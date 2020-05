Regresso às aulas sem problemas nas escolas da Guarda

Correu com normalidade o regresso às aulas nas escolas da Guarda. Esta segunda-feira os alunos do 11º e 12º anos das secundárias da Sé e Afonso de Albuquerque retomaram as atividades letivas presenciais sem problemas, cumprindo as regras do distanciamento social e usando máscaras.

Devido às obras que estão a decorrer na escola da Sé, o respetivo Agrupamento iniciou as aulas do 11º ano na escola EB Carolina Beatriz Ângelo, na zona da Sequeira, enquanto os estudantes do 12º seguiram para a EB de São Miguel. Os 240 alunos abrangidos terão aulas apenas durante a manhã. Todos os procedimentos de higienização e de distanciamento social estão a ser seguidos. «Estávamos preocupados com o bom cumprimento das regras, mas os alunos portaram-se lindamente», disse a O INTERIOR David Gonçalves, diretor do Agrupamento da Sé.

Cada turma do 11º ano foi dividida por duas salas, enquanto as cinco turmas do 12º ano irão frequentar a escola em dias diferentes. O regresso às aulas também está decorrer sem problemas na Secundária Afonso de Albuquerque – onde ainda não foi possível obter informações por parte da direção do Agrupamento. Os transportes dos alunos residentes nas aldeias está a ser assegurado pela Câmara da Guarda. Leia reportagem na próxima edição de O INTERIOR.