Prorrogação de estado de calamidade até 31 de maio publicado em “Diário da República”

Os diplomas que prorrogam a situação de calamidade no país até às 23h59 de 31 de maio e o levantamento das medidas de confinamento a partir de segunda-feira devido à Covid-19 foram este domingo publicados no “Diário da República” (DR).

Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros de sexta-feira, o Governo formaliza a continuidade do «processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020», com «um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos», sem prejuízo «da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da infeção».