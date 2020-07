Rede de fibra ótica cresce na Guarda e Celorico da Beira

A rede de fibra ótica de nova geração vai ser alargada nos concelhos da Guarda e Celorico da Beira, no âmbito de dois protocolos assinados com a Altice Portugal.

No caso da Guarda, o projeto contempla ainda a cobertura de rede móvel na zona dos futuros Passadiços do Mondego. Já a expansão da rede de fibra ótica será executada no prazo máximo de 18 meses e permitirá alcançar uma taxa de disponibilidade superior a 95 por cento do número de fogos do concelho, adianta a autarquia em comunicado. Em Celorico da Beira o prazo de instalação é idêntico e garantirá uma taxa de disponibilidade de cerca de 75 por cento do número de fogos do concelho, segundo o município.