Carlos Condesso é o novo líder da Distrital do PSD

Carlos Condesso foi eleito presidente da Distrital do PSD da Guarda com 688 dos 747 votos registados nas eleições de sábado – estavam inscritos 1.403 inscritos. Registaram-se 39 votos brancos e 20 nulos.

O líder da concelhia de Figueira de Castelo Rodrigo era candidato único à sucessão de Carlos Peixoto, que transita para a presidência da Assembleia Distrital. Carlos Condesso assume as autárquicas de 2021 como prioridade e o objetivo de «ganhar o maior número de Câmaras Municipais possível, eleger o maior número de vereadores, de presidentes de Junta e de membros de Assembleias Municipais».

Com 45 anos, o atual chefe de gabinete do presidente da Câmara da Guarda e também vereador da autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo tenciona também realizar um fórum distrital autárquico e criar grupos de trabalho setoriais que «produzam ideias e pensamento político»para dar origem a um documento sobre a temática “Interioridade não pode ser inferioridade”. Tratar-se-á de um “guia” para «implementar um arrojado plano de coesão territorial e demográfico, que possa dar um importante impulso para os próximos programas eleitorais do PSD».

Carlos Condesso tem como vice-presidentes os autarcas de Pinhel e de Celorico da Beira, Rui Ventura e Carlos Ascensão, respetivamente.