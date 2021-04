PSD pede exceções para residentes na fronteira com Espanha

Vinte e um deputados do PSD, entre os quais Carlos Peixoto, eleito pelo círculo da Guarda, e Cláudia André (Castelo Branco), questionaram o Governo sobre a possibilidade de serem aplicadas exceções nas fronteiras terrestres com Espanha que permitam a circulação das populações numa área de 30 quilómetros.

Numa pergunta enviada ao ministro da Administração Interna, através da Assembleia da República, os sociais-democratas lembram no documento que o agravamento da situação da pandemia por Covid-19 levou, no final de janeiro, a novo encerramento das fronteiras terrestres e à existência de pontos de passagem autorizados. Uma situação que, sendo «compreensível» devido à situação atual, para os deputados subscritores «prejudica em primeira linha as populações residentes nas zonas fronteiriças cuja vivência diária, em termos laborais e negociais, se desenvolve entre os territórios raianos de Portugal e Espanha». E exemplificam com o «tratamento diferenciado existente em Espanha e França, onde se encontra excecionado este regime para os residentes em zonas fronteiriças, num raio de 30 quilómetros da sua residência, permitindo-lhes a livre circulação entre os dois países».

Nesse sentido, o PSD alerta que a dinâmica da fronteira é «fundamental para as populações» residentes na zona raiana e que «se encontram há meses fustigadas nos seus negócios e no seu dia-a-dia em consequência da inatividade decorrente da pandemia».