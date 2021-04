Associação de Municípios Portugueses do Vinho faz 14 anos

Pinhel, Cidade do Vinho 2020-2022, vai ser o palco esta sexta-feira das comemorações do 14º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Do programa anunciado pela autarquia destaca-se a realização do programa “Viagens de Baco”, produzido pela AMPV, que será conduzido pelo jornalista Amílcar Malho e transmitido em direto nas páginas de Facebook do município de Pinhel e da AMPV. As comemorações terão início às 18 horas, em frente aos Paços do Concelho, e contarão com diversos convidados, bem como vários momentos de animação protagonizados por grupos culturais do concelho.