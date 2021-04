Câmara do Fundão vai apoiar produtores de queijo DOP do concelho

O município do Fundão e a Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco vão colaborar para apoiar técnica e financeiramente a fileira do queijo da região Centro.

O respetivo protocolo foi assinado na quinta-feira, sendo que a autarquia financia a aquisição de equipamentos para analisar as características e as células somáticas do leite de forma rápida de forma a melhorar a qualidade do queijo. A edilidade irá também apoiar os produtores a aderir ao processo de certificação, comprometendo-se a suportar «o acréscimo de 100 toneladas de queijo da Beira Baixa DOP, em relação ao valor total de queijo certificado no ano de 2019, procedendo ao pagamento de 50 por cento do valor do selo de certificação aos produtores do concelho», destaca o município em comunicado enviado a O INTERIOR. Por sua vez, a Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco colaborará no projeto de reintrodução de pequenos ruminantes na paisagem protegida da Serra da Gardunha para que o leite produzido pelos rebanhos seja usado no fabrico de queijo.

O objetivo desta parceria é que haja «um incremento anual da produção que se integra na linha DOP da fileira do queijo», disse Paulo Fernandes, autarca do Fundão, segundo o qual este setor representa «cerca de 30 milhões de euros por ano na economia do concelho, sendo um dos principais produtos endógenos deste território e um dos que tem maior potencial de valorização». O protocolo surge no seguimento da criação do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro, que considera os territórios que integram um conjunto de DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida) da Beira Baixa, Serra da Estrela e Rabaçal.