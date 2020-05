Profissionais de saúde da Guarda fizeram trabalho «absolutamente extraordinário» contra a Covid-19

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos considera que a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda respondeu de forma «bastante satisfatória» à pandemia da Covid-19.

Carlos Cortes visitou o Hospital Sousa Martins esta quinta-feira para avaliar a abordagem, as respostas e as medidas implementadas nos últimos meses e no final disse aos jornalistas que os profissionais da unidade guardense fizeram um trabalho «absolutamente extraordinário».

«O Hospital Sousa Martins está muito bem estruturado, tem circuitos muito bem definidos e diferenciados, entre aqueles que são os doentes Covid, ou suspeitos de Covid-19, e aqueles que não são suspeitos e não têm essa doença», exemplificou o responsável.

Na sua opinião, estas áreas, conjuntamente com a área da Urgência, com a comunidade e a Autoridade de Saúde Pública, permitiram que a contenção da epidemia no distrito da Guarda «tivesse bons resultados». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.