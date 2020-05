Esplanadas da Covilhã isentas de taxas até ao final do ano

A Câmara Municipal da Covilhã aprovou um regime excecional de apoio aos estabelecimentos de restauração e bebidas para alargamento ou atribuição de esplanadas, com isenção de taxa até ao final de 2020.

Com esta medida, que entrou em vigor na segunda-feira, o município quer «não só minimizar os prejuízos causados a estes estabelecimentos durante o encerramento determinado pelo Governo no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, como também facilitar o cumprimento das regras de distanciamento físico, permitindo privilegiar o espaço exterior alargado para servir mais clientes».

Os interessados em beneficiar desta medida devem efetuar o pedido de isenção no Balcão Único da autarquia ou no Balcão do Empreendedor, em formulário próprio onde constará a

planta de localização/ortofotomapa com a capacidade de instalação da esplanada, número de mesas e cadeiras que o operador pretende instalar, medidas do espaço da esplanada e fotografias.