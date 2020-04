Primeiro internado com covid-19 no CHUCB já teve alta

O primeiro doente registado como positivo para Covid-19 no Centro Hospitalar Cova da Beira (CHUCB) «já teve alta e já foi para o seu domicílio». A notícia foi anunciada por João Casteleiro, Presidente do Conselho de Administração do CHUCB, através de um vídeo divulgado esta tarde nas redes sociais.

Recorde-se que o cidadão infetado era um motorista de passagem pela região, que não reside no concelho.

De acordo com o responsável o doente esteve internado durante 14 dias e será agora acompanhado pelo centro hospitalar. Há ainda «dois doentes em tratamento e que estão a evoluir bem», acrescenta.

O responsável afirma que a notícia «é um motivo de regozijo» mas alerta que, apesar disso «estamos a lutar com um inimigo invisível e com um inimigo perigossímo». «As batalhas vão-se vencendo e vai-se andando dia-a-dia», sublinha.

João Casteleiro agradeceu o apoio das entidades e empresas ao CHUCB e elogiou «a elevação e sensatez extraordinária» da população local. «Obrigado por ficarem em casa, que tem sido numa enorme ajuda para todos nós», diz ainda o presidente do conselho de administração do centro hospitalar.