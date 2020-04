Hospital da Guarda é o segundo da região Centro com mais ventiladores

O Hospital Sousa Martins possui mais duas dezenas de ventiladores pulmonares, o que faz da unidade guardense a segunda na região Centro, a seguir ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com mais capacidade de resposta ao tratamento de doentes com coronavírus em estado mais crítico.

Segundo fonte da Unidade Local de Saúde (ULS), estes equipamentos ainda não foram usados porque nenhum internado na Guarda necessitou até agora deste recurso, nem há ainda qualquer registo de internamento na área dos cuidados intensivos. A existência de ventiladores no Sousa Martins, uma unidade de referência na área da Pneumologia, não esmorece as doações e as iniciativas beneméritas para a entrega de mais equipamentos do género. A última delas é dinamizada pela delegação distrital da Associação Nacional das Freguesias (ANAFRE), que tem em curso uma recolha de fundos para a aquisição de ventiladores pulmonares e de equipamentos de proteção individual. A campanha decorre até ao final de abril e é coordenada pelos autarcas João Prata (Guarda), João Amaro (Gouveia), Bruno Pina (Vila Fernando, Guarda) e José Rabaça (Casal de Cinza, Guarda). «Esta campanha de angariação de fundos é também uma forma de prestarmos homenagem e reconhecimento ao profissionalismo e brio de todos os profissionais que trabalham nas unidades de saúde do distrito e a quem no tempo presente tanto é exigido», sublinham os promotores em comunicado. Os interessados podem contribuir através do IBAN 50078101120112001341265.