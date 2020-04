Deslocações para fora do concelho de residência proibidas durante cinco dias na Páscoa

O Conselho de Ministros aprovou medidas restritivas da liberdade de circulação e mobilidade circunscritas ao período da Páscoa, avança a SIC Notícias.

Entre elas está o confinamento dos cidadãos ao concelho de residência permanente durante cinco dias, de 9 de abril (quinta-feira) a 13 de abril (segunda-feira). As únicas exceções permitidas são para deslocações em trabalho.

As deslocações de carro, durante os novos 15 dias de estado de emergência, ficarão também limitadas a um número máximo de duas pessoas por veículo ligeiro, sendo execção os familiares diretos.

António Costa vai falar esta tarde (pelas 17h30) sobre as medidas tomadas em Conselho de Ministros para executar o decreto do estado de emergência que foi aprovado esta manhã no Parlamento. Em seguida reúne-se com o Presidente da República e volta para encerrar o Conselho de Ministros. Marcelo Rebelo de Sousa falará ao país pelas 20 horas.