Presidente da Câmara do Fundão exige testes à saída do IPO para travar «problema nacional»

O presidente da Câmara do Fundão reivindicou esta terça-feira a realização de testes a quem sai das diferentes instalações do Instituto Português de Oncologia (IPO) para travar o surto que se está a propagar e que classificou como um «problema nacional».

Esta tarde, Paulo Fernandes fez o ponto da situação no município depois de, no fim de semana, se ter registado um caso de contágio com cinco pessoas da mesma família. A situação levou ao encerramento «por precaução» de um infantário em Aldeia Nova do Cabo e à realização de testes nos bombeiros, no lar da Misericórdia e no referido centro infantil, sendo que, até esta tarça-feira, já há registo de nove casos: cinco na família, três funcionárias do infantário e uma do lar.

Os bombeiros e os utentes do lar testaram todos negativo e ainda se aguardam resultados relativamente a 20 crianças do infantário – 23 já testaram negativo – e a 20 funcionários do lar. A linha de contágio nas pessoas da mesma família terá começado com uma senhora de cerca de 60 anos que sofre de patologias graves e que é seguida no IPO de Lisboa, onde se pressupõe que tenha sido infetada.