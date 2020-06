Quarta-feira é dia de feira de S. João na Guarda

A centenária Feira de S. João regressa esta quarta-feira ao recinto da feira ao ar livre, na Guarda. Depois de ter sido realizada no centro da cidade nos últimos anos, esta feira anual, uma das mais importantes da cidade, volta para a encosta do Hotel Vanguarda e da Avenida Cónego Álvaro Quintalo da Cunha.

A mudança prende-se com a necessidade de fazer cumprir as regras decorrentes da pandemia, sendo que a autarquia informa que o uso de máscaras no recinto é obrigatório e feirantes e clientes deverão seguir as normas de distanciamento social recomendadas.