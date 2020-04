Portugal ultrapassa a barreira dos 700 óbitos devido ao coronavírus

Portugal tem, no total, 20.206 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus (mais 521 do que ontem) e 714 vítimas mortais (mais 27), segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

O número de recuperados é o mesmo de sábado: 610. Há ainda 1.243 internados (menos dez do que ontem), dos quais 224 (menos quatro do que na véspera) nos cuidados intensivos.

Há ainda 4.959 pessoas a aguardar o resultado dos testes, menos 207 do que na véspera. Desde 1 de janeiro já houve 187.604 casos suspeitos. Há 27.947 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

No mundo, 160.502 pessoas já morreram por causa da Covid-19, quase dois terços delas na Europa. Os Estados Unidos são o país com mais mortes (39.090), seguido de Itália (23.227), Espanha (20.453), França (19.323) e Reino Unido (15.464).