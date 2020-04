Câmara de Almeida apoia com 120 mil euros IPSS, bombeiros e Juntas de Freguesia

A Câmara de Almeida já apoiou com mais de 120 mil euros a tesouraria de IPSS, bombeiros, delegação da Cruz Vermelha e Juntas de Freguesia.

Uma nota divulgada pela autarquia revela que os centros de dia recebem um «apoio extraordinário» de 500 euros à tesouraria, enquanto os lares que tenham até 20 utentes têm direito a 750 euros e os equipamentos com mais residentes auferem 1.000 euros.

O mesmo montante foi destinado pelo município às unidades de cuidados continuados do concelho. Por sua vez, os bombeiros de Almeida e a delegação de Vilar Formoso da Cruz Vermelha foram apoiados com 5.000 euros cada destinados à tesouraria.

Já as Juntas e Uniões de Freguesia receberam 1.000 euros. A autarquia decidiu ainda isentar do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos, em março, abril e maio, as empresas e comércios «obrigatoriamente» encerrados.

As empresas e comércio que estão a laborar de «forma condicionada» neste período pandémico beneficiam de uma redução de 50 por cento nesta fatura. A Câmara de Almeida isentou igualmente as IPSS, Juntas de Freguesia do pagamento da água, saneamento e resíduos nos meses de março, abril e maio.

Entretanto, o município entregou também equipamentos de proteção individual (viseiras, toucas, luvas, máscaras, proteção de sapatos e gel desinfetante) às IPSS, Juntas e coletividades. No total, estes apoios representam «um total de 120.015,20 euros para o combate e prevenção à pandemia da Covid-19» no concelho raiano.