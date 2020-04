Há 215 infetados e 12 mortes por Covid-19 no distrito da Guarda

Segundo o Relatório de Situação da ULS Guarda, com atualização até ao final do dia de ontem, sábado, há no distrito da Guarda um total de 215 infetados com o novo coronavírus e 12 óbitos.

De acordo com o Relatório existem neste momento 24 pessoas internadas com o Covid-19 e há dois internados em Cuidados Intensivos. Há também 125 casos infetados que estão no seu domicílio, 10 casos de profissionais de saúde e 17 sobre forte vigilância clínica.

A boa notícia é que, entretanto, foram confirmados 54 casos recuperados no distrito.

O concelho com mais casos positivos é o de Vila Nova de Foz Côa com 92 infetados e sete óbitos. No concelho de Gouveia há 21 positivos e registam-se três mortes por Covid-19.

No concelho de Pinhel há 26 casos positivos e uma morte a lamentar. E em Seia há um falecimento por Covid-19 e 10 casos positivos. O concelho de Trancoso regista 22 infetados e o concelho da Guarda 19, mas nestes concelhos não há registo de qualquer óbito.

Os concelhos da Mêda e do Sabugal não têm qualquer caso positivo (o concelho de Aguiar da Beira não faz parte da ULS Guarda, pelo que não consta do Relatório de Situação).

Entre os 215 casos positivos há cinco crianças com idade até ao nove anos. E 98 têm mais de 70 anos de idade.

Há ainda 724 contactos em vigilância no distrito da Guarda.