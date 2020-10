O total de infetados com a Covid-19 em Portugal subiu para 109.541, na sequência do aumento de 3.270 casos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Esta quinta-feira registaram-se também mais 16 óbitos, que elevam o total de mortes para 2.245 desde o início da pandemia. Já o número de doentes internados superou o recorde de abril após mais 93 doentes entrarem nos hospitais nas últimas 24 horas.