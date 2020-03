Número de mortes por coronavírus sobe para 140 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 140 mortes e 6.408 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 119 para 140 em relação ao último balanço, enquanto o número de infetados aumentou de 5.962 para 6.408, mais 446 em relação a ontem, o que representa um aumento de 7,5 por cento.

Há ainda 4.845 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 11.482 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Segundo a DGS, o número de doentes recuperados manteve-se intacto nos 43 casos, uma situação que se verifica nos últimos cinco boletins divulgados. Já o total de casos suspeitos era de 44.206, sendo não confirmados 32.953.

No Norte existem 3.801 infetados (74 mortes), em Lisboa e Vale do Tejo 1.577 casos (30 mortes), no Centro 784 casos (34 mortes), 106 no Algarve (2) e 45 casos no Alentejo (nenhuma morte). Já nos Açores há 41 casos registados e na Madeira 44. Não há nenhuma morte a registar nos dois arquipélagos.

O grupo etário com mais óbitos é o + de 80 anos, com 85 mortes no total, a maioria no sexo masculino (45). O segundo mais afetado situa-se entre os 70 e 79 anos, com 31 mortes, sendo 23 homens e 8 mulheres. Os números do boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira foram contados até às 0 horas de hoje.